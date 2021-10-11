Batman'da kazanlar mezrona üzüm pekmezi için kaynıyor

AA

Gercüş'te yoğun olarak yetiştirilen, kalitesiyle bilinen ve ince kabuğuyla ağızlarda tat bırakan mezrona üzümü bağlardan toplandıktan sonra özel havuzlarda ve kazanlarda kaynatılarak pekmez elde ediliyor.

İlçeye bağlı Kırkat köyünde çiftçilik yapan Halil Ekinci, AA muhabirine, bağ bozumu ve pekmez yapımının devam ettiğini söyledi.

Sabahın erken saatinde bağa gidip üzümleri topladıklarını, traktörlerle taşıdıkları üzümleri ezip suyunu çıkardıktan sonra kazanlarda kaynattıklarını ifade eden Ekinci, yaklaşık 5 saat kaynattıkları üzüm suyunun soğumaya bırakıldıktan sonra kıvam aldığını belirtti.

- "Ürettiğimiz üzüm tamamen organik"

Ekinci, üzüm pekmezini bölgeye has mezrona üzümünden yaptıklarını anlatarak, "Mezrona üzümü çok tatlı ve sulu. Bundan dolayı üzüm pekmezinde mezrona üzümünü tercih ediyoruz." dedi.

Çiftçi Edip Turgut da hazırladıkları pekmezin yarısını kendi ihtiyaçları için ayırdıklarını, diğer yarısını da pazarda sattıklarını aktardı.

"Ürettiğimiz üzüm tamamen organik. Pekmezin içinde de herhangi bir katkı maddesi yok." diyen Turgut, pekmezin özellikle kış mevsiminde ve kahvaltıda tüketildiğini kaydetti.

Turgut, mezrona üzüm pekmezinin sağlık açısından da faydalı olduğunun belirtildiğini sözlerine ekledi.