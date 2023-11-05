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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da kaçak et operasyonu!

        Batman'da kaçak et operasyonu; 21 işletmeye 442 bin TL ceza

        Batman'da, kaçak hayvan kesimi ile mücadele kapsamında kontrol edilen ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 TL para cezası kesildi, 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:40
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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Batman´da kaçak hayvan kesimleriyle ilgili başlatılan seferberlik kapsamında, gıda kontrol görevlilerince kasap, yemek fabrikaları, marketler ve lokantalarda denetim yapıldı.

        229 iş yerinde yapılan denetimde uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 lira idari para cezası uygulandı. 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.

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