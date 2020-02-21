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Batman'ın Sason ilçesi Derince köy mevkiinde heyelan meydana geldi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Sason ilçesine bağlı Derince köyü yakınında yaklaşık 30 köy ve mezranın ulaşımının sağlandığı köy yolunda heyelan meydana geldi. Öğrencilerin okul güzergahı da olan yolda, olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Vatandaşlar yol temizlenene kadar kaya parçalarının üzerinden geçmek zorunda kaldı.

Heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yolun açılması için İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yoğun çalışma sonrası heyelan temizlendi ve yol tekrar ulaşıma açıldı.