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        Haberler Gündem Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Batman'da trafik kazası: 8 yaralı

        Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:49
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        Batman'da trafik kazası: 8 yaralı
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        Batman-Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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