Batman'da gasp zanlısı tutuklandı

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, zanlının A.Y. (19) olduğunu belirledi. 17 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan zanlının, terör örgütüne üye olmak suçundan da kesinleşmiş 11 yıl hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.