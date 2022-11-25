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Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü

Batman'da meydana gelen feci yangında göçerlere ait çadırlar ve hayvan barınakları alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle 55 küçükbaş hayvan öldü

Giriş: 25.11.2022 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
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AA

Batman'da göçerlerin yaşadığı çadırlar ve hayvan barınaklarında meydana gelen yangında 55 küçükbaş hayvan öldü.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü, Malabadi köprüsü mevkisinde Nevzat Saygı'ya ait çadırlar ve hayvan barınaklarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiyesi, Kozluk Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince çadır ve ahırlarda çıkan yangın söndürülürken 55 küçükbaş hayvan öldü. AFAD ekiplerince mağdur aileye çadır, yatak ve battaniye yardımında bulunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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