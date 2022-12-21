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Batman'da enerji şirketi çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı

Batman'da, iş yerine kaçak elektrik kontrolüne gelen 3 enerji şirketi çalışanını silahla rehin alan, polis ekipleri ve İl Emniyet Müdürü'nün ikna çabalarıyla teslim olan Necati K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

Giriş: 21.12.2022 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da enerji şirketi çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı
Enerji şirketi çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı
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DHA

Olay, dün Çamlıtepe Mahallesi Rıhan Caddesi'nde bulunan halı yıkama dükkanında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Necati K., kaçak elektrik kontrolü için gelen enerji şirketinin 3 çalışanını silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde polisin iknasıyla ilk önce 2 kişiyi serbest bırakan Necati K., daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç´ın iknasıyla diğer çalışanı da serbest bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan Necati K., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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