Batman'da bir kişi bahçeden yediği fıstık için para ve helallik notu bıraktı

AA

Merkeze bağlı Kuyubaşı köyünün Mahar mevkisindeki bahçesinde fıstık hasadı yapan Beyca, bir not kağıdı ve poşet içinde 40 lira gördü.

"Biraz fıstığınızı yedik. Hakkınızı helal edin. Allah bereketini artırsın." yazan not karşısında duygulandığını belirten Beyca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parayı bir ihtiyaç sahibine vereceğini söyledi.

Beyca, "Bu parayı hem onlar hem de kendi adıma muhtaç birine vereceğim." dedi.