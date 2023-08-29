Batman'da mezarlıkta bebek cansız bedeni bulundu
Batman'da mezarlıkta bebek cansız bedeni bulundu. Yeni doğduğu belirlenen bebeğin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü
Giriş: 29.08.2023 - 13:21 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:27
Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bebek gören görevlinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri soruşturma başlattı.