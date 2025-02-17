Batman'da aç kalan kurt köye inerek tavuklara saldırdı

Batman'da Karşıyaka Mahalle sakinlerinin tavuklarına kurdun saldırdığı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaptığı incelemede tavuklara saldıran hayvanın gri erkek Sibirya kurdu olduğunu tespit etti.

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Batman Belediyesi Veteriner İşleri ekipleriyle koordineli çalışın ekipler, kurda zarar vermeden uygun aparat ile uyuşturularak yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan genel sağlık taramasında kurtta dış parazitler tespit edilmiş, uygulanan tedavi sonrasında veteriner hekim gözetiminde habitatına uygun doğal alana salındığı öğrenildi.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir