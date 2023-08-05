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        Haberler Gündem Batman'da 74 yaşındaki kadın evinin bahçesinde darp edildi - Güncel haberler

        Batman'da 74 yaşındaki kadın evinin bahçesinde darp edildi

        Batman'da 74 yaşındaki kadının evinin bahçesinde darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 18:52
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        74 yaşındaki kadın evinin bahçesinde darp edildi
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        İddiaya göre, Vesile Çiftçi, Seyitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesine taş atan bir grup gence tepkisini dile getirdi.

        Bunun üzerine toplanarak Çiftçi'nin evine taş ve sopalarla gelen bir grup yaşlı kadını darp etti.

        Çiftçi, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Bu sırada Çiftçi'nin yakınları ve gençler arasında da taşlı, sopalı kavga çıktı. Bu kavgada da 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Hastanede bir süre müşahede altında kalan Çiftçi taburcu edildi.

        Öte yandan Vesile Çiftçi'nin darp edildiği anlar evinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        Çiftçi'nin oğlu Şakir Çiftçi, gazetecilere, annesine yaklaşık 10 kişinin saldırdığını belirterek, annesinin vücudunda darp ve ısırık izleri olduğunu söyledi.

        Olaydan sonra annesini hastaneye götürdüğünü belirten Çiftçi, annesinin saldırının ardından tek başına ayakta durmakta zorlandığını ifade etti.

        Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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