Batman'da 7 arıcıya tam donanımlı karavan teslim edildi

Kozluk Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Batman İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen projede hazırlanan karavanlar törenle arıcılara teslim edildi.
Kozluk Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende bir konuşma yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, projenin bal üretiminde kalite ve verimi artırmayı, gençleri arıcılık faaliyetlerine özendirmeyi hedeflediğini belirterek, "Bu kapsamda ilçede 7 arıcıya güneş enerjisi paneli ile donatılmış, kendi elektriğini kendisi üretebilen 7 karavan ve arı kovanlarını teslim ediyoruz." dedi.
Şahin, GAP İdaresinin kentte Sason çileği ve Batman fıstığı gibi ürünlerin yetiştirilmesine de önemli katkılar sağladığına işaret ederek, böylece binlerce üreticinin desteklendiğini aktardı.
Bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan GAP İdaresinin tarımsal kalkınmanın yanı sıra bölgede kadınlara yönelik Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) aracılığıyla eğitim ve kültür alanında da çok başarılı işler yaptığını dile getiren Şahin, GAP İdaresinin bölgedeki 9 ilin turizm destinasyonunun geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla da bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
Şahin, "Bu proje ile Sason ve Kozluk ilçelerinde zorlu şartlarda arıcılık yapan vatandaşlar bu karavanlar sayesinde daha rahat koşullarda üretim yapacak." diye konuştu.
Şahin, karavanların üreticilere bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.
Törene, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Genel Meclisi Başkanı Vahap Akbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Özer, Kozluk Belediye Başkan Vekili Aydın Bağrıyanık, kamu kurumlarının temsilcileri, üreticiler ve muhtarlar katıldı.
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