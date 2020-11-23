Batman'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca hükümlü ve tutuklunun kaçması, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'nin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, F.Ç'nin adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.