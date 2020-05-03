Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araçta arama yaptı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.