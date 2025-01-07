Batman'da 3 bin 620 adet çam fidanı dikildi

Batman Valiliği öncülüğünde 2024 yılında hayata geçirilen proje ile birlikte Batman idari sınırlarına bağlanan yollara yeşil bir görünüm kazandırılmasının hedeflendiği çalışmalar yürütüldü.

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Bu kapsamda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kasım ve aralık ayları itibariyle; Batman Köprüsü Yeşil-kuşak Ağaçlandırma sahasına 2 bin adet, Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı sahasına 500 adet, Hasankeyf ilçesi il merkezi ile Demirbilek köyü Çeşmebaşı mezrası girişe kadarki güzergahta yer alan orta göbek ve kanatlarına 500 adet, Batman merkez mahallerde 620 adet olmak üzere toplamda 3 bin 620 adet çam fidanı dikildi.