Batman'da düzenlenen operasyonda 236 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine yapılan operasyon düzenledi. Operasyonda farklı dönemlere ait 236 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.