Batman Çayı'nda cansız beden bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı İkiztepe köyü yakınlarındaki Batman Çayı'nda meydana geldi.

Çay kıyısında su içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin olay yerindeki incelemesinde, cansız bedenin Kadri Naz'a (57) ait olduğu tespit edildi. Naz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.