Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Batman Çayı'nda 250 metrelik hayalet ağ | Son dakika haberleri

        Batman Çayı'nda 250 metrelik hayalet ağ bulundu

        Batman Çayı'nda yapılan sualtı ve su üstü arama taramalarında doğal yaşamı tehdit eden 250 metre hayalet ağ bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 12:32 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Çayı'nda 250 metrelik hayalet ağ
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman Çayı'nda yasaklı yöntemlerle balık avlayanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda merkeze bağlı Balpınar beldesinde yürütülen devriye faaliyetinde, çay kenarındaki çalılıklara saklanmış sal tespit edildi. Salda yapılan kontrollerde kaçak yöntemlerle balık avlandığı belirlendi.

        Yapılan su altı aramasında suya salınmış yaklaşık 250 metre hayalet ağ sudan çıkarılırken, ağa takılan canlı balıklar yeniden doğal yaşam alanlarına salındı. Ele geçirilen ağ tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #Hayalet Ağ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşında!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşında!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa