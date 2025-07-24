Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi | Son dakika haberleri

        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi hizmeti

        Batman Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve hareket sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz fizyoterapi hizmeti sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ücretsiz fizyoterapi hizmeti, hafta içi her gün Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan müdürlük binasında uzman fizyoterapist eşliğinde gerçekleştiriliyor.

        Hizmet kapsamında kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları, bel ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları, eklem problemleri, fıtık, omuz ve diz sorunları ile masa başı çalışanlarda sıkça rastlanan hareket kısıtlılıkları gibi fiziksel sağlık sorunlarına yönelik bireysel değerlendirme ve danışmanlık sağlanıyor.

        Ayrıca, fiziksel aktiviteye başlamak isteyen bireylere önleyici sağlık rehberliği de sunuluyor. Ücretsiz ve randevu gerektirmeyen fizyoterapi hizmetinden, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında yararlanılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #ücretsiz fizyoterapi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Habertürk Anasayfa