24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir’in görevden alınmasının ardından Batman Belediyesine Belediye Başkan Vekili olarak atanan Batman Valisi Hulusi Şahin Belediye meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Şahin, eşiğe dayanmış halde 90 milyon liralık borcun olduğunu ifade etti.
Belediyenin yeni Başkan Yardımcıları Çevre ve Şehircilik Müdürü Muzaffer Özkan, Defterdar Ali Osman Bilgili ve Adnan Yörük ile basın toplantısı düzenleyen Vali Şahin, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 ayrı dosyadan yürütülen soruşturma ve gözaltılar nedeniyle Belediye Başkanı Demir'in görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Vali Şahin, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan 3 ayrı dosyadan yürütülen soruşturma ve gözaltılar nedeniyle Anayasanın da hükmün vermiş olduğu yetkiyi kullanarak Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden uzaklaştırıldı. Yerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildim. Bu süre zarfında görevleri belediyemizi güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Çok önemli bünyesinde problemleri var, Belediyenin kısmen biliyorduk bugün biraz daha muhtevi olduk. Bunları çözmeye çalışacağız. Mali tablosu Belediyenin burada çok kısa bir bakışla vadesi gelmiş sadece 60 milyonluk bir borç var. 30 milyon da piyasaya borç bulunmaktadır. Eşiğe dayanmış 90 milyon borç var." dedi.
Vali Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:
"Hani binanın kapısına asıyorlardı ya büyük reklam afişleri gibi kendilerinin bir yılda bıraktıkları borç tablosu çok kötü. Fakat biz geçmişe bakmayacağız ileriye bakacağız. Şehre katkı sağlamak dünyevi problemleri çöp, arıtma gibi mimarlık gibi konuları çözebilmek için elimizden geleni yapacağız. Belediye başkan yardımcılarımızı görevlendirdik. Hepimizin işi gücü var. Bizim hevesimiz yok kimse böyle bir şeye kapılmasın, sadece hizmet aslında büyük bir mesaimizin üzerine çok ağır ikinci bir mesai ikinci bir yük ile karşı karşıyız ama şehrimizi seviyoruz vatandaşımıza güzel işler yapmak ilk hedefimiz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün dünyayı saran bir virüs salgınıyla mücadele ediyoruz belediyemizin imkanlarını da bu anlamda iyi bir şekilde kullanacağız. Valiliğimizin çalışmalarına belediyemizle de destek olacağız. Gerek temizlik hijyen anlamında hem şehrin hem de vatandaşlarımızın temizlik için destek olacağız. Şehir geleceğini çocuklarımızı borçlandırmak asla istemeyeceğimiz bir şey bunun yerine doğru projeler doğru hamleler ile yürüyeceğiz. Sonuçta inşallah şehir bunu görecek ve anlayacaktır. Ümidimiz şehrimize güzel hizmetler yapmaktır."
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