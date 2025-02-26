Batista Mendy: Kiminle oynadığım önemli değil

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek çeyrek finale kalan Trabzonspor'un oyuncularından Batista Mendy, galibiyeti değerlendirdi.

Skora değinen Mendy, "Bugün gayet iyi bir maç oynadık. Taktik ve fizik açıdan iyi bir görüntü sergiledik." dedi.

"KİMİNLE OYNADIĞIM ÖNEMLİ DEĞİL"

Orta saha rotasyonu hakkındaki soruyu yanıtlayan Mendy, "Lundstram, Ozan veya Cham ile oynadım orta sahada ama kiminle oynadığım önemli değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Son olarak attığı gole değinen Mendy, "Attığım golü daha önce antrenmanlarda konuşmuştuk. Bodrum maçında da böyle bir şutum vardı. Güzel bir gol oldu." sözlerini sarf etti.