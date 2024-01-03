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        Haberler Gündem Hava Durumu Batıda sis, doğuda kar! Yarın hava durumu nasıl? Meteoroloji raporu yayınlandı

        Batıda sis, doğuda kar! Yarın hava durumu nasıl? Meteoroloji raporu yayınlandı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar ve sis uyarısı yapıldı. Özellikle yarın plan yapacaklar tarafından merak içerisinde "Yarın hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını araştırıyor. Yapılan son tahminlere göre batı illerinde sis, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yağmur beklenirken Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:07
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        • 1

          Yarın hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün ve yarın için hava tahminleri yayınlandı. Peki, yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava durumu nasıl? Merak edenler için Meteoroloji tarafından yayınlanan iki günlük hava durumu detaylarını haberimizde derledik. İşte 4 Ocak hava durumu raporu...

        • 2

          YARIN HAVA DURUMU NASIL?

          Yarın batı illerinde yarın sis bekleniyor. Öte yandan Doğu illerinde kar, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yağmur yağması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL VE İZMİR'DE SİS, ANKARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR!

          Bugün İstanbul'da yağmur beklenirken yarın gün boyu özellikle sabah saatlerinde İstanbul'da sis bekleniyor. Bugün sisin etkili olduğu İzmir'de yarın da sisin etkili olması bekleniyor. Yarın Ankara'da ise yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

        • 4

          BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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