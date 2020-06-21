Batı Trakya'da, koronavirüsten dolayı mahkemeler ertelendi

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Yunanistan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sadece belirli duruşmaların görülebileceği İskeçe Adliyesi'nin geçici olarak kapatılması kararının, yeni tip koronavirüsün önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için gerekli olduğu belirtildi. Son 24 saatte 19 yeni vakanın görüldüğü Yunanistan'da vakaların 8'inin İskeçe bölgesinde olduğu bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 256’ya ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 190’a yükseldi.

- Sığınmacı kamplarında karantina süresi uzatıldı

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkedeki tüm kimlik ve kayıt işlemlerinin yapıldığı sığınmacı kamplarında karantina süresinin 7 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi. Kampların karantina süresinin uzatılması kararı, sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı.