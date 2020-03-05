Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. İran ve İtalya'da da salgının etkileri büyük ölçüde görülürken, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.