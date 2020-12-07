Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler zeytin ağaçlarını kesiyor

AA

Selfit Vilayeti Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'e bağlı Yasuf köyüne baskın düzenleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 38 yaşlı zeytin ağacını kesti.

Filistin kaynaklarına göre, bu yılında başından kasım sonuna dek geçen süre içinde İsrail ordusu ve onun desteğiyle hareket eden Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait topraklarda 5 bin 711 zeytin ağacını kesti. Geçen yıl ise bu rakam 9 bin 660 olarak belirlendi.

Selfit'te yasa dışı yerleşim bölgelerini takip eden gazeteci Halid Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selfit topraklarında 25 yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesi olduğunu, burada yaklaşık 100 yasa dışı yerleşimcinin yaşadığını söyledi.