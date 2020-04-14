Batı Şeria'da bir grup Filistinli kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) haberine göre, bir grup Filistinli, Ölü Deniz yakınlarındaki Mitsuki Dragut bölgesinde, maskeli kişilerce taş ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla saldırıya uğradı.

Filistinlilere ait 2 aracın da ateşe verildiğine değinilen haberde, saldırı nedeniyle can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 9 Nisan'da söz konusu bölgede, Kovid-19 taşıdıkları şüphesiyle "tepelerin gençleri" isimli radikal bir Yahudi grubun 20 üyesini karantinaya almıştı.