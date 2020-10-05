Batı Şeria'da bir Filistinli daha İsrail askerlerinin açtığı ateşte şehit oldu

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Einav Yahudi yerleşim birimi yakınlarında askeri kontrol noktasına molotofkokteyli atmaya çalışan 3 Filistinliye ateş açtığı belirtildi.

Haberde, bir Filistinlinin açılan ateşte hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer Filistinlilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Filistin makamlarından olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.