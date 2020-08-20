Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan, tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanan ve bilinen adı Prusias ad Hypium Antik Kenti olan alanda, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla kazı çalışmaları başladı.
DHA'nın haberine göre kazılarda yıllardır üstü kapatılan ya da kapanan çok sayıda dehliz, bütünlüğü bozulmayan bazı kütleler ile antik eşyalara rastlandı. Bütün bulunan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Konuralp Müzesi´nde koruma altına alındı.
'TÜRKİYE VE DÜNYA TURİZMİNE SUNMAK İSTİYORUZ'
Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan bölgedeki kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Biz daha önce başlatılan kazılara hız verdik. Özellikle belediyemiz bünyesinde ciddi bir iş gücü desteği veriyoruz. Yaklaşık 50 kişilik iş gücüyle bu çalışmaları destekliyoruz. Esasen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürüyor. Düzce Üniversitesi´nin danışmanlığında devam ediyor. Biz belediye olarak iş gücü ve teknik destek gibi konularda yardımcı oluyoruz. Burada bir tarihi tiyatroyu, antik kenti gün yüzüne çıkarıp, Türkiye ve dünya turizminin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu çalışmaları inşallah 3 yıl içinde tamamlayacağız. Bunun sonucunda sadece kazı değil, kazıyla birlikte restorasyon çalışmalarını da yürüteceğiz. Güzel bir çalışma yürütüyoruz. Motivasyonumuz oldukça yüksek. Sadece işçilerimiz değil, belediye çalışanlarımızda kazılara katılıyor" diye konuştu.
'HEYECANLANDIRAN YAPILAR ORTAYA ÇIKIYOR'
Bölgenin tamamıyla düzenleneceğini ve destinasyon merkezi olacağını söyleyen Özlü, "Konuralp için güzel bir çalışma yürüttük. Sadece çevresini değil bu bölgeyi destinasyon merkezi yapmak için bir çalışma yaptık. Bir kültür sokağımız olacak. Burada tarihi eserlerin dışında insanların dinlenebilecekleri, rahatlıkla gelebilecekleri mekanlar oluşturacağız. Projeler tamamlandı. Şimdi uygulamaya geçeceğiz" dedi.
Toprak altından çıkan yapıların kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Belediye Başkanı Özlü, "Zaman zaman bizi heyecanlandıran yapılar ortaya çıkıyor. Kazdığımızda bazı yapıların sağlam şekilde halen yerinde olması doğrusu bize kıvanç ve güven veriyor. Ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğu konusunda kendimize güvenimiz artıyor" diye konuştu.
'FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ'
Çalışmalar sonrasında bölgenin ziyarete açılacağını söyleyen Özlü, "Batı Karadeniz Bölgesi´nin tek antik tiyatrosudur. Burada yaptığımız kazılarda ortaya çıkacak tiyatronun restore edilmesinin akabinde inşallah ileride konser ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Aslında bu çalışmayı yaparken burada ve Düzce'de yaşayan insanlarımızda bir farkındalık oluşturuyoruz. Burada tarihi bir yapı var, burada tarihi bir eser var. Bunu gün yüzüne çıkarıyoruz. Burada yaşayan insanların bu yapıyı sahiplenmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Benim çağrım bütün Düzcelilerin Konuralp´e ve buradaki tarihi eserlere sahip çıkmalarıdır. Bu bir değerdir ve büyük bir değerdir. Parayla alınacak bir şey değildir" dedi.
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