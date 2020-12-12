Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi

Özellikle hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon boyundaki sakinlik drone ile görüntülendi.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı sessizliğe büründü.

Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından olan Akçakoca limanında da balıkçıların kurallara uyduğu ve sessizlik hakim olduğu görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.