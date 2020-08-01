"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da otellerin tamamı doldu

AA

Yeşilliği, kültürel zenginliğinin yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan ve turistler tarafından tercih edilen Akçakoca, 3 mavi bayraklı plajı ile bayramda turistlerin ilgi odağı oldu.Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, derneğe kayıtlı otel ve pansiyonların Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti.Yoğun nüfus nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Çakar, "Akçakoca'daki otellerin hepsinin yüzde 100 doluluk oranı var. Kayıtlı olarak otellerde ve pansiyonlarda 5 bin kişi giriş yaptı. Gelen misafirlerimiz Akçakoca'ya çok büyük değer katıyor. Koronavirüs kurallarına uyarak, sosyal mesafe kullanarak tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.Nüfusun kat kat arttığını anlatan Çakar, "Akçakoca'daki misafirlerimizi en güzel şekilde ağlıyoruz. Günübirlikçi misafirlerimizle birlikte Akçakoca'nın nüfusu 5 katına çıkmış durumda. Ayrıyeten Kurban Bayramı'yla birlikte doluluk oranlarımız yüzde 100 artmıştır. Şu anda nüfusumuz 100 bini aşmış durumda. Bu da nüfusumuzun 5 katına eş değer." dedi.