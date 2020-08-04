"Batı Karadeniz'in incileri" bayramı dolu geçirdi

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu, kültürel mirasıyla bayram tatili için gelen misafirlerini adeta tarih yolculuğuna çıkardı.
18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı 60 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, bayramda yabancıların da aralarında olduğu konaklamalı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak gibi illerden gelen günübirlikçi ziyaretçilerle yaklaşık 60 bin kişiye ev sahipliği yaptı.
- Ziyaretçilerin ağzı Safranbolu lokumuyla tatlandı
Bölgeye özgü, farklı lezzet ve dokusuyla talep gören, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarda "mucize bitki" safran başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle üretilen Safranbolu lokumu, esnaf tarafından misafirlere ikram edildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, 4 günlük bayram tatili süresince günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 60 bin turiste ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Konukları Osmanlı örf ve adetleriyle, Türk misafirperverliğinin sıcaklığıyla ağırladıklarını dile getiren Gürel, şöyle dedi:
"3 bin yıllık geçmişe sahip ilçemiz, ülkemizin önemli kültür miraslarından birisi. Safranbolu, ülkemizde bütünüyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tek yer. Bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kastamonu, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Bolu gibi illerden bayramlarda yoğun talep görüyoruz. İlçenin otantik havasında bayramda 'zamanda yolculuk' yapmak isteyenler yine tercihini Safranbolu'dan yana kullandı."
Gürel, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığını vurgulayarak, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda her türlü önlemin alındığını kaydetti.
Otel, pansiyon ile yeme-içme yerlerinin sürekli denetlendiğini aktaran Gürel, "Rehberlerimiz misafirlerimize hem gezi ve bilgi hizmeti verdi hem de koronavirüse karşı kurallara uymalarını sağladı. Pandemi dönemini atlattığımızda daha çok misafiri ağırlayacağız. Kurallara uyarak normalleşme sürecinin ardından eski günlere kavuşulacaktır." ifadelerini kullandı.
- Amasra bayram bereketini yaşadı
Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini de bayram tatilinde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.
Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle her dönem yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.
İlçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının günler öncesinden dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:
"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle yaz tatili ve bayramlarda yoğunluk yaşıyor. Amasra, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı. Gelenlerin yarıya yakınını Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarımız doldu. Zaman zaman ilçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda uzun kuyruk oluşturdu. Park sorunu Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisi kullanıma açılarak çözüldü. Ayrıca ilçemizde koronavirüs nedeniyle ekiplerimiz misafirlerimizi maske ve mesafe konusunda sürekli uyardı."
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçenin tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı ve salatasıyla öne çıktığını belirtti.
Amasra'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz balıkçı lokantalarında taze balık çeşitleriyle ziyafet yapma imkanı buldu." dedi.
,Selim Bostancı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!