19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batı Karadeniz’in amfi tiyatro ve yerleşim yeri olarak tek olma özelliğini barındıran Konuralp Prusias ad Hypium antik kentini gün yüzüne çıkartma çalışmaları gönüllüler ve arkeologlar tarafından Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılacak çalışma ile başlandı.
İHA'nın haberine göre kazı çalışmalarında ilk kazmayı da Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte vurdu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Özlü, çalışmaların gönüllüler ve arkeologlar tarafından birlikte yapılacağını belirterek "21 belediye işçimiz ile beraber burada kazı çalışmalarını sürüyoruz. İlerleyen süreçte bu sayı 100’e kadar çıkacak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde buradaki kazıları tamamlamayı hedefliyoruz. Burası Batı Karadeniz’in Efes’i olacak olan bir bölge. Bu antik tiyatroyu ortaya çıkaracağız. Restore edeceğiz ve burası konserlerin verildiği, turistik ziyaretlerin yapıldığı bir destinasyon merkezi olacak. Kültür Bakanlığı burayı 12 aylık kazı yapılacak olan bölgeler arasına aldı. Hedefimiz bu tiyatroyu ortaya çıkartmak" dedi.
"DÜZCE'NİN TURİZMİNİ TETİKLEYECEK"
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapılacak kazı çalışmaları sonrasında buranın turizmi tetikleyeceğini belirterek "İnşallah Düzce’nin turizm potansiyelini geliştirici ve tetikleyici bir merkez burada inşa edeceğiz. Özellikle Düzce dışından Türkiye’nin her tarafından kazı yapmak isteyen ya da kazıya katılmak isteyen destek sunmak isteyen kişileri buraya yani Düzce’ye bekliyoruz. Onlar da bir kazma vursunlar, onlar da bir kürek toprak buradan çıkartsınlar. Tarihi gün ışığına çıkaralım. Gerçekten burası Türkiye’nin güzide yerlerinden, tarihi mekanlarından birisi olacak potansiyele sahip. Bizim amacımız sonradan gelen birikintiyi buradan kaldırıp, tarihi gün ışığına çıkartmak" diye konuştu. Başkan Özlü 3 yıl içerisinde 12 ay kazarak burayı gün ışığına çıkaracaklarını söyledi.
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