Batı Karadeniz'de palamut sezonu bitiyor - DÜZCE

AA

Balıkçıların kötü hava şartları nedeniyle 4 gündür denize açılamaması sonucu tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi.Geçen hafta 17,5 liradan alıcı bulan palamut, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 liradan satışa sunuluyor.Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine, Batı Karadeniz kıyılarında palamudun az çıktığını söyledi.

Kara, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların 4 gündür denize açılamadığını, bunun sonucunda da palamut fiyatının yükseldiğini anlatarak, "Dün gece denize açılan 4 kayıktan toplam 10 kasa balık zor geldi. Bu da şu anlama geliyor; Akçakoca'da palamut sezonunun yavaş yavaş sonuna gelinmeye başlandı. İster istemez tezgaha da bu şekilde yansıyor. Birkaç güne palamut sezonu sona erecektir." diye konuştu.

Çinekop avcılığının iyi olduğunu dile getiren Kara, "Çinekop birkaç gündür gayet iyi çıkıyor. Şu anda 60 lira ama ilerleyen günlerde fiyatı düşecektir çünkü çinekop Akçakoca sahillerinde bol. Bereketli bir sezon geçiriyoruz genel manada. 15 gün içinde de hamsiye başlarız diye tahmin ediyorum. Hamsi de bol olacak gibi duruyor. Doğu Karadeniz'de hamsi başladı. Palamudun eksikliğini çinekop, istavrit, mezgit gibi balıklar kapatıyor." ifadesini kullandı.

Tezgahlarda istavritin ve çupranın kilogramı 20, levreğin 25, somonun ise 30 liradan satılıyor.