Batı Karadeniz'de palamut bolluğu yüzleri güldürdü

Limana dönen taka, tekne ve trol avcılarının yüzleri, palamut miktarının bolluğu ile gülüyor. Yakalanan bol miktardaki balık, limanda kendilerini bekleyen araçlara yüklenerek, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Bolu ve Düzce'ye gönderiliyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında hava şartlarının düzgün gitmesinin, balık yumurtasına yardımcı olduğunu ve bu yıl palamut avcılığının bol olmasını sağladığını söyledi.
Bölgede ciddi bir avcılığın olduğunu anlatan Karakaş, "Denizden palamut fışkırıyor, desek yeridir. Yoğun bir şekilde limanımıza her gün yaklaşık olarak 5 bin kasa palamut çıkıyor. Sadece yerel avcılıktan bahsediyorum, 5 bin kasa palamut çıkıyor. O da zaten bölgemizde tezgahlarda uygun fiyatlarla satılıyor. 4-5 sene önce de bu şekilde yoğun bir avcılık olmuştu. Bu sene ondan biraz daha fazla gibi görünüyor."
- "Hamside de bir bolluk bekliyoruz"
Bu yıl denizde bütün balık türlerinde bir bereket beklediklerini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:
"Palamudun arkasına hamsiyi de bekliyoruz. Hamside de bir bolluk bekliyoruz. Bu sene Karadeniz'de bereket senesi gibi görüyoruz. Yazın hava şartlarının düzgün gitmesinden dolayı yumurtlayan bütün hayvanların yumurtaları tuttu. Diğer balıkların hepsinde de bir yoğunluk bekliyoruz. İyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar tahminlerimizde şaşmadık. İnşallah bundan sonra da şaşmayız. Bol bereketli bir avcılık sezonu olur inşallah."
Balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi büyüklüğüne göre 5-10 liradan satılıyor.
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