Batı Karadeniz'de fırtına bir işletmeye zarar verdi

Alınan bilgiye göre, fırtına ve yağış nedeniyle ilçenin Karaburun mevkisinde bulunan bir işletmenin bahçe kısmında çökme meydana geldi.

İşletme sahibi Taşkın Altay, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını ve üzüldüğünü söyledi.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini belirten meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.