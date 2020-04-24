Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi. Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Büyük bölümü maske taktığı gözlenen vatandaşlar, işlek cadde girişlerinde polis ve Türk Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.

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