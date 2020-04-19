Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük'te, "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Düzce'de normal zamanda işlek yerlerden İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezi sessizliğe büründü.
Şehrin en işlek caddelerinden İstanbul ve Mehmet Akif caddelerine "Evde Kal" yazılı billboardlar asıldı.
Güneşli havaya rağmen vatandaşların evden çıkmadığı, şehrin simge noktalarının sokak hayvanlarına kaldığı görüldü.
- Karabük
Karabük'te sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.
Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı.
Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan Kemal Güneş Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatıldı.
Ayrıca polis ekiplerince, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine izin verilmedi.
Öte yandan, Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "evde kal" çağrıları yapıldı.
- Bolu
Bolu genelinde "evde kal" çağrısında büyük oranda riayet ediliyor.
Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların olmadığı görüldü.
Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.
Öte yadan Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan ve kentin ortasından geçen D-100 kara yolunda da araç trafiği yok denecek kadar az.
Polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında vatandaşları durdurularak ateşini ölçülüyor.
- Bartın
Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.
Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.
,Selim Bostancı,Yavuz Emrah Sever
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