Batı Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan çıpalar müzede sergileniyor

AA

Filyos ve Ereğili açıklarında 2013 yılında balıkçıların ağlarına takılan gemi çıpaları ile çıpalara ait olduğu tahmin edilen zincirler, bakımdan geçirilerek müzedeki yerini aldı.

Müzede sergilenen ve Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen çıpalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müze müdürü Ahmet Mercan, AA muhabirine, Ereğli ilçesinde 1, Çaycuma'da 5 olmak üzere balıkçılar tarafından bulunan 6 gemi çıpasının müze müdürlüklerince koruma altına alındığını söyledi.

Araştırmalar sonucu çıpaların Bizans dönemine ait olduğunun tespit edildiğini aktaran Mercan, "Koruma altına alınan çıpalar, müzede özel oluşturulan bir alanda sergileniyor. Müzede bunlara kumlu bir havuz oluşturduk. Gemi çıpaları pas akıtıyordu. Bakanlığımıza bağlı laboratuvar müdürlüğümüze konuyu bildirdik. Geldiler ve gemi çıpalarına birtakım kimyasallar uygulandı. Pas akıtmaları durdu ve çürümelerin önüne geçildi." diye konuştu.

Mercan, 5 bin 35 sikke, 1013 mühür ve mühür baskısı, 1878 arkeolojik, 764 etnografik olmak üzere 8 bin 690 tarihi eserin izlenime sunulduğu müzeyi geçen yıl 15 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.