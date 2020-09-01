Batı Karadeniz'de balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Limandaki balıkçı barınağından hareket eden gırgır ve küçük balıkçı tekneleri av yasağının sona ermesiyle ağlarını denize bıraktı.
22 yıldır balıkçılık yapan Şenol Bozoğlu, AA muhabirine, geçen yıl denizlerde bereket olmadığını söyledi.
Palamut, çinekop, istavrit gibi balıkların bu yıl kendini gösterdiğini ifade eden Bozoğlu, "Beklentilerimiz açıkçası yüksek. İnşallah 'Vira bismillah' diyeceğiz. Bakacağız bakalım, kısmet diyelim. Mezgittir, barbunyadır, tekirdir inşallah olursa kalkan olur. Bakalım niyetimiz bu şekilde." diye konuştu.
Limandan çıktıktan sonra yaklaşık 3,5 mil açıldıklarını dile getiren Bozoğlu, şöyle konuştu:
"İlk ağımızı oradan atıyoruz. Balığın durumuna göre daha da açığa çıkabiliyoruz. Kıyıya inemiyoruz çünkü 3 milin aşağısı yasak. Yani 4 mil, 4,5 mil gibi balığın durumuna göre avlanacağız. Ereğli taraflarına, doğu tarafına olabilir veya batı tarafları olabilir, bakacağız."
Tezgahların bu sene şenlenmesi temennisinde bulunan Bozoğlu, "Balık çok olursa vatandaş da ucuz balık yer diye düşünüyorum. Balık bol olsun. Herkes yesin. Gariban da yesin zengin de yesin." ifadesini kullandı.
25 yıldır balıkçılık yapan Yunus Barut ise bu yıl sezondan umutlu olduklarını vurgulayarak, "Denizde balık var. Merada çapariciler çapari ile balık tutuyorlar. Bu yıl bereketli geçeceğini düşünüyoruz. 4,5 aylık balık avlanma yasağından sonra birkaç haftadır bütün arkadaşlarımız teknelerde hazırlıklarını yaptılar. Bu gece yasağın bitmesiyle birlikte ağlarımızı suya bırakacağız. 'Vira bismillah' diyeceğiz. İnşallah bol, güzel bir av sezonu diliyoruz." dedi.
Barut, vatandaşların bol balık tüketmesini istediklerini sözlerine ekledi.
,Cem Ali Kuş
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