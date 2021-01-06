Düzce Akçakoca'dan Gırgır tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda avladıkları hamsiyle Akçakoca Limanı'na dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Balıkçı Yusuf Baykan, sabah saatlerine kadar balık sevkiyatının devam edebileceğini söyledi.
"DENİZLERDE HAMSİ KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"
Havaların soğumasıyla birlikte hamsinin Karadeniz kıyılarına geri döndüğünü ifade eden Baykan, "Melen çayı ve Akçakoca arasında bir mevkideki hamsi topluluğuna denk geldik ve orada ağlarımızı attık. 2 bin kasa hamsi sevkiyatı yapıyoruz." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; Türkiye'nin dört bir tarafına balık sevkiyatı yapıldığını belirten Baykan, şöyle konuştu:
"Burada tutulan balıklar Türkiye'nin dört bir yanına dağılır. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa gibi metropol illere gider. Denizlerde hamsi artık kendini göstermeye ve yüzmeye başladı. Yarın da bu bölgede hamsi bolluğu olur. yarından sonra da olur. Daha sonra Ereğli Zonguldak ve Hopa'ya kadar hamsi kayabilir."
Baykan, ayrıca hamsinin yağlanmaya başladığını ve etinin en lezzetli olduğu döneme yavaş yavaş girildiğini ifade etti.
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