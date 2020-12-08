Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından limanda hareketliliğin başlamasıyla vatandaşlar tezgahlara akın etti.
Balıkçı esnafı Sadık Kara, AA muhabirine, hafta sonu yaşanan kısıtlamanın ardından balığa talep olduğunu söyledi. Halkın hafta sonu balığı özlediğini ifade eden Kara, "Hafta sonu 2 gün boyunca bir kısıtlama geçirdik. İnsanlar iki gün boyunca balığa resmen ihtiyaç duymuşlar. Balıklarımız taze, insanlar da balık yemek istiyor. Bu sebeple de 2 günlük yasağın ardından ciddi bir talep var." diye konuştu.
Hamsinin yanı sıra çinekop ve barbuna da talebin fazla olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:
"Bugün çinakop ve barbun satıyoruz. Hamsiyi saymaya gerek yok sezonu olduğu için ona talep devamlı var ama bugün en fazla talep edilen balığımız barbun ve çinekop. İki çeşit barbunumuz var. Orta ve büyük boy olarak ikiye ayrılıyor. Orta boy barbunumuz 2 saat önce tükendi ve kilosu 20 liraydı. Çinekop 40 lira, istavrit 30 lira, yerli hamsi 15 lira, Doğu Karadeniz hamsisi 35 lira tezgahta."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!