Batı Karadeniz bağlantı yolu ulaşıma yeniden açıldı

AA

Bölgede iki gündür devam eden kar yağışının yanı sıra dün akşam saatlerinde tipinin etkili olmasıyla bağlantı yolunda ulaşım, Boğaziçi beldesi kesiminden polis ve jandarma ekiplerince kesildi. AA'nın haberine göre; yolun Akçakoca sapak mevkisinden de Düzce'ye geçişlere izin verilmedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada, "Akçakoca-Düzce devlet yolu, tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılmıştır." denildi.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Tipinin etkisini yitirmesi ve yağışın hafiflemesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Bu arada sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda bazı ağır tonajlı araçların kaldığı görüldü.