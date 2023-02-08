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Kar ve tipi nedeniyle kapanmıştı, Batı Karadeniz bağlantı yolu yeniden açıldı

Tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu açıldı

Giriş: 08.02.2023 - 06:27 | Güncelleme: ABONE OL
Batı Karadeniz bağlantı yolu ulaşıma yeniden açıldı
Batı Karadeniz bağlantı yolu ulaşıma yeniden açıldı
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AA

Bölgede iki gündür devam eden kar yağışının yanı sıra dün akşam saatlerinde tipinin etkili olmasıyla bağlantı yolunda ulaşım, Boğaziçi beldesi kesiminden polis ve jandarma ekiplerince kesildi. AA'nın haberine göre; yolun Akçakoca sapak mevkisinden de Düzce'ye geçişlere izin verilmedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada, "Akçakoca-Düzce devlet yolu, tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılmıştır." denildi.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Tipinin etkisini yitirmesi ve yağışın hafiflemesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Bu arada sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda bazı ağır tonajlı araçların kaldığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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