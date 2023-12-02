Batı Ege GYO halka arz sonuçları talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapacak Batı Ege Gayrimenkul halka arz büyüklüğü 870 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Batı Ege GYO ne zaman işlem görecek?" İşte Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen detaylar...