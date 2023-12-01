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        Haberler Gündem Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Batı Ege GYO ne zaman işlem görecek?

        Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

        Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz kapsamında 3 TL sabit fiyattan 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında talep toplama işlemleri sona erdi. Belirtilen tarihler arasında bahsi geçen halka arza katılım gösteren yatırımcılar, Batı Ege GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve lot dağıtım sayılarını gündemine aldı. İşte Batı Ege Gayrimenkul'un 'BEGYO' hisse koduyla Yıldız Pazarda İşlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 18:43 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:43
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        • 1

          Batı Ege GYO halka arz sonuçları talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapacak Batı Ege Gayrimenkul halka arz büyüklüğü 870 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Batı Ege GYO ne zaman işlem görecek?" İşte Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen detaylar...

        • 2

          BATI EGE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında talep topladı. Batı Ege GYO, halka arz ile 525.000.000 TL olan mevcut sermayesini 290.000.000 TL artırarak 815.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz sonuçlarının açıklanması durumunda lot dağıtım sayılarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          BATI EGE GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Batı Ege GYO halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satıldı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılan payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılmadı.

        • 4

          BATI EGE GYO KAÇ LOT VERDİ?

          Batı Ege GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanması durumunda lot dağıtım sayılarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          BATI EGE GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanması durumunda hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin bilgi netlik kazanmış olacak.

        • 6

          BATI EGE GYO OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

          2.1 Milyon katılım ~ 97 Lot (291 TL)

          2.5 Milyon katılım ~ 81 Lot (243 TL)

          2.9 Milyon katılım ~ 70 Lot (210 TL)

          3.3 Milyon katılım ~ 61 Lot (183 TL)

          3.7 Milyon katılım~55 Lot (165 TL)

          4.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (150 TL)

          4.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (135 TL)

          4.9 Milyon katılım ~ 41 Lot (123 TL)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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