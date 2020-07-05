Batı edebiyatının sevilen eseri "Küçük Prens" için Eskişehir'de müze oluşturuldu

Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupery'nin 1943'te ABD'de yazdığı masal türündeki kitabın hayranı olan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali Lidar, bu eseri toplamaya başladı.
Biriktirdiği "Küçük Prens" kitaplarını çeşitli fuarlarda sergileyen Lidar, daha sonra okul idaresine ait lojman olarak kullanılan binada kitaplarının yer aldığı bir müze kurma fikri üzerine kolları sıvadı.
Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda Eskişehir Anadolu Lisesinde 400 farklı dilde 2 bin "Küçük Prens" kitabının yer aldığı "Küçük Prens Kitap Müzesi" oluşturuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi açılışı yapılamayan ancak sınırlı sayıda ziyaretçinin alınabildiği müzeye gelenler, özel olarak hazırlanan bölümde "Küçük Prens" ile fotoğraf çektirme imkanı da bulabiliyor.
- "Uzun yıllardır Küçük Prens'e ait kitapları biriktiriyorum"
Ali Lidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 420 farklı dile çevrilen "Küçük Prens"in, Türkiye'de de her zaman ilgi gördüğünü ifade etti.
"Küçük Prens" kitabına hayran olduğunu ifade eden Lidar, şöyle konuştu:
"Uzun yıllardır Küçük Prens'e ait kitapları biriktiriyorum. Öğrencilerim ve arkadaşlarım gittikleri yerlerden bana Küçük Prens kitapları gönderdi. Pek çoğunu da kendim temin ettim. Benim gibi Küçük Prens kitapları koleksiyonu yapan Mehmet Sobacı ve Yıldıray Lise var. Onlarla kafamızda bir müze oluşturma fikri bulunuyordu. Bazı sergiler açıyorduk ancak sürekliliği olan, insanların devamlı ziyaret edebileceği bir yer oluşturmayı istiyorduk. Eskişehir Anadolu Lisesinde öğretmen olmam ve okuldaki binanın kullanılabilir olması şansıyla karşılaştım. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt ve okul müdürümüz Rifat Günday'ın yardımıyla Küçük Prens Müzesi için hazırlıklara başlayıp, burayı oluşturduk."
Lidar, müzede 400 dilde, Türkiye'de de 200'ün üzerinde yayınevinin bastığı 2 bin "Küçük Prens" kitabına ev sahipliği yaptıklarını belirterek "Braille alfabesiyle yazılan Küçük Prens kitabı da müzemizde bulunuyor. Dünyanın en küçük Küçük Prens kitabını da barındırıyoruz. Göktürkçe, Aztekçe, Mayaca dillerinde ve hiyeroglifle kitaplarımız var. Mali'de yerel bir kabilenin kullandığı Bambara dilinde de Küçük Prens kitabımız mevcut." diye konuştu.
- "Çocuklardaki kardeşlik bilincini geliştirecek"
Öğretmen olduğu için işi gereği çocuklara mesajlar vermek isteğini anlatan Lidar, şunları kaydetti:
"Çocuklara bu kadar fazla dilin dünyanın pek çok yerinde konuşulduğunu anlatmak lazım. Bu, çocuklardaki kardeşlik bilincini de geliştirecek. Dünyanın zannedildiği kadar büyük olmadığını gösterecektir. Farklı coğrafyalarda, farklı diller konuşan insanlar barış içinde yaşayabilir. Bu kütüphane bunun canlı bir kanıtıdır. Küçük Prens'te güzel hikayeleri olan, insanlara evrensel mesajlar veren bir çocuğun öyküsü anlatılıyor. Bütün ülkelerin kitapları burada yan yana."
Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü Rifat Günday, "Küçük Prens Kitap Müzesi" fikriyle okulda lojman ve izci evi olarak kullanılan binanın tadilatını yaptırıp Ali Lidar'ın zengin Küçük Prens koleksiyonu için müze hazırladıklarını belirterek çocukların keyif alacağı ve müzeciliğin öğrenileceği bir mekan oluşturduklarını vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!