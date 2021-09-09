Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik kararın Resmi Gazete'DE yayımlandığını duyurdu.

Bakan Muş ayrıca bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte 20 bin kişinin istihdam edileceği müjdesini de verdi. Peki, Batı Anadolu Serbest Bölgesi nerede? İşte merak edilen sorunun cevabı...

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ NEREDE KURULACAK?

Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Öte yandan Bakan Muş Bölge'nin kurulacağı yeri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Batı Anadolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede kurulacak.

İşte Bakan Muş'un açıklaması:

"Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz. Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak."