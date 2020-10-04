Antalya, Isparta ve Burdur'un içinde bulunduğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre, 3 kentin 1 Ocak - 30 Eylül döneminde ihracat rakamı 1 milyar 366 milyon 56 bin 327 dolar olarak gerçekleşti.
Bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 oranında arttı.
Sadece eylülde bölgeden, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9'luk artışla 160 milyon 726 bin 639 dolarlık ihracat yapıldı.
Bölgeden en fazla ihracatı yapılan sektörler arasında yaş meyve ve sebze, maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mamulleri yer alıyor.
Eylül ihracat rakamlarına göre ise ilk sırada maden ve metaller sektörü yer aldı. Bir ayda 40 milyon 259 bin 558 dolar ihracatın yapıldığı sektörde, yılın 9 aylık ihracat rakamı ise 276 milyon 642 bin 953 dolara ulaştı.
SEBZE VE MEYVEDE ARTIŞ
Yıl geneli ihracat rakamlarına göre ise her zamanki gibi yaş sebze ve meyve sektörü ilk sırada yer aldı.
Üç şehirden 9 ayda yaş sebze ve meyve ihracatı 428 milyon 660 bin 841 dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde 333 milyon 183 bin 386 dolar yaş sebze ve meyve ihraç eden Batı Akdeniz, sektörde bu yıl yüzde 28,7'lik bir artış gerçekleştirdi.
Yılbaşından bu yana ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe 133 milyon 406 bin 953, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 126 milyon 453 bin 463, demir ve demir dışı metaller sektöründe 64 milyon 187 bin 354 dolarlık ihracat yapıldı.
Ülkeler arasında ocak-eylül döneminde en fazla ihracat 147 milyon 967 bin 517 dolar ile Çin'e gerçekleştirildi. Almanya, 126 milyon 328 bin 756 dolarla ikinci sırada yer aldı.
Bu dönemde Rusya'ya 111 milyon 368 bin 828 ve Özbekistan'a 62 milyon 536 bin 134 dolarlık ürün satışı yapıldı.
İhracatı ciddi oranda artan ülke ise Kazakistan oldu. Geçen yıl aynı dönemde 10 milyon 214 bin 84 dolarlık ihracat yapılan Kazakistan'a, bu yıl yüzde 457'lik bir artışla 56 milyon 898 bin 748 dolarlık ihracat kayıtlara geçti.
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