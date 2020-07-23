Batı Afrikalı liderler Mali'deki siyasi kriz için toplanıyor

Afrika basınındaki haberlere göre, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Mali'de birkaç aydır devam eden siyasi krize çözüm bulmak için ev sahibi Cumhurbaşkanı Ibrahim Boubacar Keita ile başkent Bamako'da bir araya gelecek.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun da katılacaklarının daha önce açıklandığı toplantıda liderler, geniş tabanlı muhalefetin Cumhurbaşkanı Keita'nın istifa talebini, 25 Mart'ta kaçırılan Soumalia Cisse'nin durumunu ve feshedilen Anayasa Mahkemesi konusunu ele alacak.
Cumhurbaşkanı Keita'ya, muhalefetle masaya oturması ve kapsamlı bir ulusal mutabakat hükümeti kurması teklifinin yapılması beklenen toplantıda ayrıca ülkedeki terör ve güvenlik durumunun kapsamlı şekilde tartışılacağı ifade ediliyor.
- Mali'de muhalefet Cumhurbaşkanı'nın istifasını istiyor
Anayasa Mahkemesinin genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.
Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Mahmoud Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Keita'nın istifasını talep eden protesto gösterisi düzenlemişti.
Platform tarafından daha sonra yapılan açıklamada, Keita'nın istifası diyalog için ön şart olmaktan çıkarılmış, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi, başbakanın platform tarafından tayin edileceği bir geçiş hükümeti kurulması, sonrasında da genel seçimlerin yenilenmesi istenmişti.
Keita'nın 8 Temmuz'da parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması üzerine M5 platformu, gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.
Sonrasında düzenlenen, göstericilerin meclis, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapattığı protestolarda, 11 kişi yaşamını yitirmiş en az 124 kişi yaralanmıştı.
Cumhurbaşkanı Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshettiğini duyurmuştu.
ECOWAS da muhalefet ve iktidar arasındaki gerginliği gidermek için bu ülkeye geçen ay delegasyon göndermişti.
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