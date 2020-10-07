Batı Afrika ülkelerindeki Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 535 bin 733 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 120 artarak, 59 bin 465'e yükseldi. Nijerya'da son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1113'e çıktı.

Ülkede iyileşen hasta sayısı da 50 bin 951'e ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 450 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 46 bin 829'a yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 303'e ulaştı.

Gana'da halen 466 aktif vakanın tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 46 bin 60'a çıktı.

- Gambiya

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 178 Kovid-19 testi yapıldı, vaka sayısı 29 artarak, 3 bin 406'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 103'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 1723'e ulaştı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 artışla 3 bin 613'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 117'ye yükselirken, virüse yakalanan 2 bin 233 kişi ise sağlığını kavuştu.

- Liberya

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1354 ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 82'ye yükseldi. Ülkede tedavisi süren 36 vaka bulunurken, 1236 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 534 bini aştı, virüs nedeniyle 36 bin 900'e den fazla kişi yaşamını yitirdi.

-bashal