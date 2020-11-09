Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 686 bin 395 Kovid-19 testi yapıldı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 300 artarak 64 bin 90'a yükselirken, virüs nedeniyle son 24 saatte ölüm yaşanmadı.
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 1154 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da Kovid-19 tespit edilmesinden bu yana iyileşenlerin sayısı da 59 bin 910'a ulaştı.
- Gana
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 549 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı.
Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 49 bin 102'ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye ulaştı.
Gana'da halen 1056 aktif vakanın tedavisi sürerken, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 726'ya yükseldi.
- Gambiya
Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 684'e çıktı.
Ülkede şimdiye kadar 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 533'e ulaştı.
- Sierra Leone
Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 381 oldu.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1812 kişi ise sağlığını kavuştu.
- Liberya
Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1442 ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 50 vaka bulunurken, 1310 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 894 bini aştı, virüs nedeniyle 45 bin 500'e yakın kişi yaşamını yitirdi.
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